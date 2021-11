Google sõlmis mitmete Saksa meediaväljaannetega kokkulepped internetisisu eest maksmiseks

Tegemist on esimese kokkuleppega Saksa kirjastajatega pärast seda, kui riik sätestas autoriõigustega kaasnevad õigused, mis on välja arendatud Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivist ning mis on olnud mitmete vaidluste keskmes internetihiidude ja meedia vahel internetis avaldatud uudiste ja muu sisu eest maksmise üle, vahendab AFP.

„Nii meie kui ka meie partnerite jaoks kujutavad need autoriõiguste kokkulepped verstaposti edukate partnerluste tugevdamisel,” teatas Google blogipostituses, lisades, et läbirääkimised käivad ka teiste kirjastajatega.

„Sellised platvormid nagu Google on meie jaoks tähtsad partnerid, eeskätt seetõttu, et need toovad meie veebilehtedele palju liiklust ja me saame sellest suunamisest ärilist kasu,” ütles nädalalehte Die Zeit välja andva kirjastusgrupi tegevdirektor Rainer Esser.