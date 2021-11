Kullamaa on sattunud päikeseparkide surve alla

Tänavu on Lääne-Nigula vallas esitatud päikeseparkide projekteerimistingimuste taotlusi 750 hektarile, sellest 130 hektarit on Risti kandis, paarkümmend hektarit Saunja külas ja ülejäänud Kullamaa osavallas.

Kohalik elanik Tarvo Priimägi tunneb muret, et Kullamaast saab edaspidi päikesepaneelidega tehnopark, kuhu keegi ei soovi kolida. "Ja kindlasti vähendab see sealse kinnisvara hinda, sest elukeskkond ei ole enam endine – vaated on rikutud, rohelise elukeskkonna asemel on massiivsed paneelid kõrgusega ca 3,5m,” postitas Priimägi 15. novembril Kullamaa elu kajastaval Facebooki lehel.