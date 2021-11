Kas teadsid? Hiinlased söövad Eesti kanade varbaid ja aafriklased meie sigade päid

Toiduliidu juht Sirje Potisepp märkis, et Eesti väiksuse juures on eksport toidutööstustele eluliselt oluline. „Viimane aasta on toiduainesektorile olnud väga raske, sisendhindade mitmekordne kasv mõjutab tugevalt meie tootjate konkurentsivõimet. Lisaks on globaalne pandeemia raskendanud uute ekspordiriikide leidmist,” ütles Potisepp.

Eesti piimatoodete peamisteks ekspordiartikliteks on piim ja koor ning juust. Väiksemas mahus eksporditakse aga ka vadakut, kohupiima, jogurtit, rasva, keefirit, petti ja hapupiima. Näiteks Eestis toodetud itaaliapärane juust Valio Gran Regale on juba ammu leidnud tee Kreekasse ja Itaaliasse, aga ka kaugematesse paikadesse nagu Kanada ja India.

Valio Eesti AS tegevdirektor Maido Solovjov ütles, et ettevõte müüb oma peamist eksporditoodet, kõva itaaliapärast juustu Gran Regale, enim just Itaaliasse. „Võru juustumeistrite käe all valmiv kõva juust on Eesti ja Itaalia ühislooming. 1990. aastate lõpus avastasid itaallased, et eestimaine kvaliteetne toorpiim sobib ideaalselt itaaliapärase kõva laabijuustu valmistamiseks,“ rääkis Solovjov.