Riik nõudis regionaalhaiglalt tagasi üle miljoni euro abiraha

„Regionaalhaiglale RTK poolt tehtud finantskorrektsiooni ulatus on 1,45 miljonit eurot," tõdes PERHi administratiivdirektor Aivi Karu.

RTK tegi hanget lugedes 20.07.2021 finantskorrektsiooni otsuse, milles leidis, et PERH oli hanketingimustes eksinud eurotoetuse saamise nõuete vastu. Nimelt oli haigla kehtestanud piirava kvalifitseerimise tingimuse, mille kohaselt pakkuja poolt kaasavad võtmeisikud – tugevvoolu projektijuht ning tulekahju ja valvesignalisatsiooni projektijuht – peavad omama siseriiklikku pädevustunnistust või kutsekvalifikatsiooni.

See rikkuvat aga põhjendamatult pakkujaid, kes tegutsevad mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. RTK hinnangul on väliriigi pakkujate suhtes piirav ja ebavõrdne olukord see, kui nad peavad hankes osalemiseks piisava detailsusastmega endale selgeks tegema Eesti õigusliku regulatsiooni.