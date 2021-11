Luminor: finantsturgudel toimuv ennustab aasta lõpus saabuvat hinnarallit

Pärast septembris toimunud lühiajalist korrektsiooni on finantsturud kiiresti taastunud ning mitmed aktsiaindeksid on uuendanud rekordeid. Investorite valmidus langenud hinnaga aktsiaid uuesti omandada on saanud tuge ettevõtete kolmanda kvartali oodatust parematest käibe- ja kasumikasvudest. Samuti on Hiina keskpank suutnud maandada riigi kinnisvaraturu languse hirmu.

„Vaatamata keskpankade korduvatele kinnitustele, et toodete ja teenuste hinnatõus on mööduv ning taandub järgneval aastal, on täiesti võimalik, et ülemäärase inflatsiooni tulemusel peavad keskpangad intressimäärasid oodatust varem tõstma. Ka turuosalised on hakanud inflatsiooni mööduvas iseloomus üha enam kahtlema,“ selgitas Kose.