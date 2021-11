Enefit Volt laienes elektriautode laadimisteenusega Lätti ja Leetu

Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul on eraisikutele ja ettevõtetele elektriauto laadimislahenduste pakkumine Lätis ja Leedus oluline samm puhta transpordi läbimurde toetamisel.

„Eesti, Läti ja Leedu seisavad ühiste väljakutsete ees: meie transpordisektori heitmed on kõrged ja autopark vananenud, samas inimeste valmisolek soetada elektriauto ja aidata kaasa nende murede lahendamisele aga pigem tagasihoidlik,“ ütles Pääbo.

„Elektriauto omamine on mõistlik juba täna, mitte ainult keskkonnasõbralikkuse mõttes, vaid iseäranis koos pakutavate ostutoetustega ka majanduslikult. Enefit Volti eesmärk on oma lahendustega muuta laadimine nii lihtsaks, mugavaks ja kättesaadavaks, et järgmise sõiduki soetamisel poleks elektriauto mitte ainult kaalutav, vaid eelistatud valik,“ sõnas Pääbo.