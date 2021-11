Kuigi valitsuse korraldusega ei ole alates 25.oktoobrist negatiivne koroonatesti tulemus enam nakkusohutuse tõendiks, otsustas Tallinna halduskohus anda 26 antikehadega inimesele esialgse õiguskaitse korras võimaluse tegevustes osaleda negatiivse testi alusel.

Vandeadvokaat Kadri Härginen leiab, et kui võtta arvesse vaktsineerimise korralduse ja seda puudutava kommunikatsiooni seniseid puudujääke ja kaasnevat ebaselgust, on väga positiivne, et kohtud hakkavad piirangute lubatavuse kohta järjest selgust looma.