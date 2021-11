iPhone'i kasutajad saavad peagi hakata oma seadmeid ise parandama

Kolmapäeval teatas Apple Self Service Repair programmist, mille abil saavad kasutajad hakata ise oma seadmeid parandama. Esialgu on parandusprogramm saadaval vaid iPhone 12 ja iPhone 13 kasutajatele, kuid hiljem laieneb see ka Apple´i uut ettevõttesisest M1 kiipi kasutavatele Macbookitele. Varuosade hinnad avaldab Apple järgmine aasta, mil programm ametlikult alustab. Teada on, et tavakasutajatele kehtib sama hind, mida küsib sõltumatu remonditeenuse pakkuja.

Apple´i sarnased ettevõtted on väitnud varem, et nende remondieeskirjad on paigas, et tagada toodete nõuetekohane parandamine. ”Usume, et kõige ohutum ja usaldusväärsem remont on teostatud koolitatud tehniku poolt, kes kasutab originaalvaruosasid, mis on korralikult valmistatud ja põhjalikult testitud,” sõnas 2019. aastal Apple´i tegevjuht Jeff Williams.

Selle nädala kolmapäeval sõnas Williams, et ettevõte on praktiliselt kahekordistanud teeninduskohtade arvu, kus on juurdepääs originaalvaruosadele ja tööriistadele ning nad pakuvad soovijatele võimalust remonditööd ise viia lõpule.