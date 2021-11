Konkurent: Lidl eeldab kõrgema palga eest töötajailt ka suuremat panust

Ühegi kauplusetöötaja koolitus pole Seppeli sõnul veel alanud, aga sooviavaldusi on umbes 800 töökohale laekunud tuhandeid.

"Praegu me näeme, et inimesed on väga motiveeritud ja õnneks ka sellised, kes varem kaubandusega kokku pole puutunud, on avaldanud soovi meiega liituda," rääkis Seppel.

Kuigi Lidl on lubanud Eesti poodide klienditeenindajate keskmisest palgast märgatavalt suuremat töötasu, ei karda Maxima personalijuht Lea Kimber, et tema töötajad massiliselt Lidlisse jooksma hakkaksid.

"Me ei ole tundnud siiamaani, et lahkujaid massiliselt oleks või et neid saaks olema. Lidli tulek on teretulnud ja sellised palgad jaekaubanduses on ka teretulnud, aga lisaks palgapakkumisele tuleb ka vaadata mida see töö sisaldab. Lidlis on hästi universaalsed töötajad, nad peavad tegema kõike alates koristamisest kuni kaubapaigutamiseni, olema kassas ja seda väga kiire tempoga," selgitas Kimber.

Töötute vähenemine kriisieelse tasemeni toob kaasa palgaralli

"Me oleme efektiivsed ja meie äriprotsessid võimaldavad seda, et me maksame keskmisest kõrgemat palka," sõnas Seppel.

Kimberi sõnul selline intensiivsus siiski kõigile ei sobi. "Ida-Virumaal on paar inimest ja mõni, kes on läinud, on tagasi tulnud just selle töötempo tõttu. Alati tuleb arvestada, et meil on suur hulk väga noori inimesi tööl ja palju neid, kes on 51. eluaastast ülespoole. Nende jaoks see tempo ei sobi. Meie spetsiifikast lähtuvalt me suuri kaotusi ette ei näe," rääkis ta.

Ilmselt tõusevad palgad lähiajal tuntavalt ja seega võib konkurentide palgatase Lidli pakutule peagi kannule jõuda. Praegu ületab Lidli lubatud palk teiste kettide keskmise umbes paarisaja euroga.