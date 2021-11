Libaabielusid sõlmivad tudengid riskivad vastutuse ja soovimatute õiguslike tagajärgedega

Nimelt loetakse üliõpilane vajaduspõhise õppetoetuse puhul 24. eluaastani oma vanemate leibkonna liikmeks, mis teeb toetuse saamise väga keeruliseks. Samas ei pruugi paika pidada ka eeldus, et kõik vanemad võimaluse korral oma õppivat last üldse toetada saavad või soovivad.

Ainus võimalus ennast päritoluperest n-ö lahti siduda, ongi abielluda - siis moodustab värske abielupaar seaduse silmis uue eraldi leibkonna. Kui sel leibkonnal pole piisavat sissetulekut, võivad nad saada kuni 220 eurot toetust inimese kohta kuus. Tudengile on see suur summa, mis motiveerib vähekindlustatud tudengeid omavahel libaabielusid sõlmima.

Erki Pisukese sõnul näib noorte tegu valeandmete esitamisena, mis võib kaasa tuua kuni kaheaastase vangistuse või rahalise karistuse: "Eestis ei ole küll fiktiivabielu eraldiseisva koosseisuna kriminaliseeritud nagu mõndades teistes Euroopa Liidu riikides, kuid karistatav on ametiasutusele valeandmete esitamine. Seega potentsiaalne karistus tõepoolest ei ole täna võib-olla ülemäära range, aga siiski ma arvan, et keegi noores eas ei soovi tegelikult endale sellist plekki juurde saada. Arvestades ka seda, et paljudes ametites on tulevikus tööturule sisenedes nõutav, et oleks puhas karistusregister."

Libaabieluga kaasnevad alati varalised ja õiguslikud tagajärjed - ka siis, kui pooled abielu "tõsiselt" ei mõelnud. Peamised ohud on seotud varasuhete, põlvnemise, pärimise ning ülalpidamisega.

Nutikamad libaabikaasad sõlmivad varalahususe lepingu, mis tähendab, et ühe osapoole võimalikud võlad ei lange teise õlule. Kui abiellujad aga teadlikku valikut teha ei taipa, hakkab abikaasade vahel vaikimisi kehtima aga varaühisuse režiim. See tähendab, et kõik abielu jooksul soetatud vara, aga ka võlad ning kohustused, kuuluvad võrdselt mõlemale abikaasale. Näiteks eluaseme ostmisel saavad abikaasadest ühisomanikud ka siis, kui teine pool selle eest tasunud pole. Samuti võivad pahaaimamatule "abikaasale" ühel hetkel laekuda teise poole võetud võlgade nõuded.