Kuidas mõjutab tarnekriis jõulukaupade kättesaadavust? Kingikotte komplekteerides tasub mõelda varasemast pikemalt ette

Viimased poolteist aastat on logistika osas olnud muutusterohked. Juba varem ilmnenud esimesed väikesed probleemid on koroonapiirangute, kasvava tööjõupuuduse ja Suessi kanali kriisi tõttu kuhjunud. Näiteks on kaupade transpordi hind Aasiast Eestisse selle aja jooksul enam kui viiekordistunud, avaldades seega survet hinnatõusuks, aga ka pannes ettevõtjaid otsima uusi tarneahelaid ja lepingupartnereid.

Jaekaubanduse osas on aga tulemas aasta suurima ostumahuga periood - jõulud. Kuigi tarnekriisi ja hinnatõusu puhul võib kerkida mure kaupade kättesaadavuse osas, siis suurenenud tarnemahud näitavad, et kauplejad on algavaks perioodiks aegsasti valmistunud.

Kauplejad peavad mõtlema pikalt ette

Jaekaubanduse loogika ja kaupade transportimise ajalised raamid seavad ette, et kauplejad peavad mahte ette prognoosima mitu kuud, kohati isegi rohkem kui pool aastat. See tähendab, et tegelikkuses on kõik müügiartiklid novembriks-detsembriks juba ette tellitud ning kui miski peaks ootamatult otsa saama, pole kiiret lahendust kuskilt võtta. Küll aga on sel aastal ilmnenud ootamatult mõned juhtumid, kus detsembri algusesse planeeritud kaupade saabumine lükkub ootamatult edasi. See tähendab, et kaupleja saab jõulukauba kätte alles jõulude ja aastavahetuse vahel või veel hiljem, kus seda müüa on juba liiga hilja.

Samas on kauplejatel olemas ka varasem kogemus pühade ja suurema ostunõudlusega perioodidega ning turunõudluse olukord on tuttav. Pikenenud transpordiajad ja kallinenud veod on lihtsalt üks täiendav element, millega seejuures arvestada. Vaadates tulevikku järgmiste pühade ja tuleva aasta jõulude poole, on selge, et e-smaspäeva ja musta reede laadsed kampaaniad saavad hoogu juurde. Seda seetõttu, et suurte pühade eel oleks ostlemise maht hajutatud pikema aja peale, jättes ettevõtjatele reageerimiseks ajavaru.