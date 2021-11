Tallinn Music Week tõi oktoobri alguses pealinna hulgaliselt välisturiste

„Käesoleval hooajal vajasid väliskülalised ekstra-motivatsiooni ja tihti personaalset julgustust, et Eestisse reisida," kommenteerib festivali asutaja ja juht Helen Sildna. „Mitmed külastajad ütlesid, et reisisid Eestisse, kuna usaldasid festivalikorraldaja lubadust sündmuspaikades viirusriskid maandada. Terviseameti uuring näitab, et kultuurist ja huvitegevusest tekib 1-1,5% teadaolevatest nakkustest. Kontrollitud sündmused on turvalised. Nüüd teame, et välisturistid usaldavad Eesti kultuuri ka perioodil, mil nad ehk omal käel Eestisse ei reisiks."

Ka Nordic Hotel Forumi juhatuse esimees Feliks Mägus tõstab esile TMW panust kultuuriturismi: „TMW näitas taas, et vastutustundlikult korraldatud festival on atraktiivne nii välis- kui ka kohalikule publikule. Keerulistel aegadel on oluline, et kultuuritegevus on avatud ja kättesaadav, aitamaks inimestel vaimselt hakkama saada. NHF on põhjaliku kapitaalremondi järel Eesti viiruseturvalisim hotell ning TMW ja PÖFF koos aitavad tänavu sügisel hotellitubade müüki hoogustada. Kultuur on seega tõepoolest majanduse mootor ja vaimse tervise edendaja."