"Ma pidin kokku kukkuma, kui sain korterühistult kohtuteate." Mehe laenuorjusest päästnud naise lugu

Malle sõnul sai ta sellest kriisiajast kaks suurt kogemust. Esiteks, jamadele tuleb julgelt otsa vaadata ja nendega peab tegelema kohe, kui need saabuvad. Teiseks tuleb kinni haarata igast võimalusest lisaraha teenida. „Kui keegi ka ütleb, et vaata kui väike see pisku on ja kui suured on võlad, siis mina vastan, et tilkadest kasvab meri. Pisikesed lisatööd võivad kasvada suuremateks ja väikesest kokkuhoidlikkusest võib kasvada korralik sääst. Oluline on järjepidevus," räägib ta omast kogemusest. Raskusi ei tohi peljata! Ta imestab siiani, et suutis end niimoodi mehe ees kehtestada.