Kohvisõpradel on põhjust muretseda: kohv läheb kallimaks ja maitse halvemaks

Maheda maitsega araabika kohviuba moodustab umbes 60% maailma toodangus. Halvad ilmastikuolud on aga kaasa toonud olukorra, kus palju saaki on hävinenud, lisaks on kohvikriis sattunud tarnekriisiga samale ajale.

Brasiilia on suurim araabika tootja maailmas. Riiki tabas aga külm ilm ning seejärel suur põud. See hävitas saaki.

"See pole lühiajaline probleem," ütles Kona Haque, kes juhib Londonis tooraine kauplemisega tegelevat ettevõtet ED&F Man.

Paljud kohvikasvatajad on kahjustada saanud kohvipuud hävitanud ning istutanud uued, mis tähendab, et kulub aastaid, kui need hakkavad vilja kandma.

Kohvimüüjatel on aga nüüd vaja teha valik: kas tõsta kohvi hinda või segada sisse odavamat ja viletsama maitsega robustat. Viimast kasutatakse näiteks lahustuva kohvi puhul, see sisaldab rohkem kofeiini ja on mõruma maitsega. Robusta suurim kasvataja on maailmas Vietnam

Araabika kohvi hinnad on sel aastal juba 80% kerkinud. Robusta hinnatõus on sel aastal olnud 50%.