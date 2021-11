Šveitsi suur riskikapitaliinvestor tegi investeeringud kahte esimesse Eesti ettevõttesse

Mis on Verve Ventures?

Verve Ventures on Šveitsis asuv riskikapitaliettevõte, mis asutati 2010. aastal Steffen Wagneri ja Lukas Weberi poolt. Šveitsi suuruselt kolmanda panga ZKB osalusega ettevõte on kasvanud enam kui 45 meeskonnaliikmeni ning saanud üheks aktiivsemaks riskiinvestoriks Euroopas. Verve Ventures’i portfellis on üle 120 teadus- ja tehnoloogiapõhise idufirma.







Ettevõttes on kümmekond investeerimisspetsialisti, kes otsivad silmapaistvaid idufirmasid tarkvara, riistvara ning tervise- ja biotehnoloogia valdkondadest. Just tervisetehnoloogia valdkonnas on Verve Ventures’it hinnatud kuuendaks kõige aktiivsemaks investoriks Euroopas. Valitud era- ja institutsionaalsed investorid saavad juurdepääsu investeerimisvõimalustele digitaalse platvormi kaudu. Ettevõte investeerib idufirmadesse 0,5 miljonist kuni mitme miljonini alates seemnefaasist kuni hilisemate faasideni. Ettevõtte meeskond aitab idufirmasid nende kõige pakilisemate vajadustega, nagu värbamine, klientide leidmine ning kõrgetasemeliste ekspertide kaasamine.