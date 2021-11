Bercman soovib osta Kuu-kaameratega kuulsaks saanud Krakuli

Bercman Technologies on 2016. aastal asutatud süvatehnoloogia ettevõte, mille peamine tegevusala on liiklusohutust suurendavate toodete ja teenuste arendamine ja müümine. Ettevõtte põhiline kompetents on kõrget lisandväärtust omavas ja täiendavalt arendatavas tarkvaras ning tegutsemisvaldkonna teadmustes. Bercmani missioon on elimineerida liiklussurmad ja visioon saada rahvusvaheliselt juhtivaks partneriks targa linna lahenduste turul.



Krakul on Eesti juhtiv IoT ja autonoomsete süsteemide arendaja, mis kasvas välja ESTCube-1 projektist. Krakul on pikaajaliste ja

mitmekülgsete kogemustega disainipartner ja pakub toodete täislahendusi – ideest prototüübini, prototüübist tootmiseni. Meeskond on viinud lõpule enam kui 100 rahvusvahelist projekti Baltikumis, USA-s, Rootsis, Mehhikos, Vietnamis, Hispaanias ja paljudes teistes riikides. Krakul on muuhulgas Crystalspace’i arenduspartner, kellega koostöös valmisid stereokaamerad, mis lähevad NASA missiooni raames Kuule. Krakuli juht

Jaan Hendrik Murumets valiti 2020. aastal parimaks nooreks ettevõtjaks.