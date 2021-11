Tanklaid jääb Eesti kaardil üha vähemaks

Eestis jääb tanklaid ja tanklapidajaid iga aastaga vähemaks. Viimastel aastatel on turult kadunud üle 40 tankla ja ligi paarkümmend tanklapidajat. Laienemisse investeerivad tagasihoidlikult ka suuremad tanklaketid.

Kütuseturu järelevalvaja maksu- ja tolliameti andmetel on Eestisse jäänud 61 tanklapidajat (2018. aastal 71), kes haldavad 501 tanklat (2019. aastal 543 tanklat). Kütusemüüjad ütlevad, et Eesti turg on küps. Ligikaudu 90% turgu on nelja suure tanklaketi (Olerex, Alexela, Circle K ja Neste) käes. Ülejäänud turgu võita oleks juba nii kallis, et selle investeeringu tasuvusaeg ei meelita ka suuri kette. Harva kuuleb turult, et nad ostavad mõne väiksema tankla. Samuti pannakse uude asukohta tankla ehitamise asemel rõhku olemasolevate jaamade renoveerimisele. Kõige jõulisemalt on Eesti jaemüügiturul laienenud hoopis varasemast peamiselt hulgimüüjana tuntud Terminal Oil.