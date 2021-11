Huvi on suur: investorid märkisid Hepsori aktsiad pea üheksakordselt üle

Hepsori juhatuse liige Henri Laks ütles, et nii muljetavaldav ülemärkimine on suur tunnustus ettevõttele ja näitab investorite soovi osa saada kohalike ettevõtete kasvuloost.

„Huvi Hepsori aktsiate märkimise vastu oli kõrge ja ületas ka meie julgemaid ootuseid mitmekordselt. Meil on selle üle väga hea meel ning oleme tänulikud kõigile märkijatele. Suhtume üle ootuste heasse tulemusse ja kaasatud kapitali suure vastutusega," kommenteeris Laks, lisades, et suurest huvist tulenevalt oli aktsiate jaotamist läbi viia väga keeruline, kuna silmas tuli pidada nii varajasi märkijaid kui arvestada märkijate väga suure koguarvuga.

Hepsori nõukogu esimehe Andres Pärloja sõnul näitab kõiki ootuseid ületav tulemus, et Hepsori kasvuambitsiooni on märgatud. „Investorid andsid meile selge mandaadi selle ambitsiooni realiseerimiseks. Kinnisvaras ei juhtu midagi üleöö, aga pikas perspektiivis ei ole kahtlust – see on varaklass, milles iga investor võiks vähemalt näpuotsaga sees olla,“ rääkis Pärloja.