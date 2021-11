Foto on illustratiivne Shutterstock

Läbisõidunäidu tagasikerimine on kasutatud autode turul üks levinumaid petuskeeme. Seeläbi tõstetakse ebaausate võtetega kasutatud sõiduki hinda ja rikutakse auto väärtust. Hiljutisest carVerticali uuringust selgus, et Saksa eliitmarkide ostjatel on suurim oht soetada muudetud odomeetri näiduga auto.