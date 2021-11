Pipedrive'i juhtkonnaga liitusid kaks uut tippjuhti

Peter Harris on töötanud enam kui kümme aastat väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, aidates neil saavutada ärilist edu. Viimased neli aastat tegeles ta raamatupidamistarkvara ettevõttes Intuit Quickbooks globaalse äriarenduse ja partnerlussuhete valdkonna arendamisega. Enne seda töötas ta 13 aastat strateegilise nõustajana rahvusvahelises konsultatsioonifirmas Deloitte, aidates muuhulgas käivitada riskikapitalide ettevõtete inkubaatorit. Vahetult enne Pipedrive’iga liitumist juhtis Harris idufirma Propel äriarendust.

Malgosia Plucinska on töötanud rohkem kui 15 aastat erinevates ettevõtetes juhtivatel ametikohtadel. Enne Pipedrive’i meeskonnaga liitumist juhtis ta ettevõtte enamusinvestorile Vista Equity Partners kuuluvas ettevõttes TIBCO e-kanalite klienditeekonna strateegiat, mida on tänaseks kasutusele võetud ja juurutatud ka teistes samale fondile kuuluvates ettevõtetes. Tal on laiapõhjaline kogemus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete protsesside digitaliseerimises ja uute turgude innovatsiooniprojektide juhtimises.

“Mul on hea meel, et Pipedrive’i juhtkond on täienenud kahe tipptegija võrra. Pipedrive ainult võidab Peteri ja Malgosia talendist, ulatuslikest kogemustest ja juhtimisoskustest. Enamgi veel, muutuste juhtimine ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine on nende mõlema kirg ja see aitab viia ka Pipedrive’i järgmisesse kasvufaasi,” kommenteeris Dominic Allon, Pipedrive’i tegevjuht.