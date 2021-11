VIDEO | USAs tuli müüki äärmiselt eriskummalise omaniku häärber, mis kuulus kunagi Madonnale

USA, Miamis, tuli eelmisel nädalal müügile uhke maja koos krundiga, mille eest küsitakse 31,75 miljonit dollarit. See häärber koosneb mitmest majast. Peahoones on 9 magamistuba ja sama palju vannitubasid. Praegune omanik sai selle 2000. aastal 7,5 miljoni eest ei kelleltki teiselt kui Madonnalt.

Kes aga on see omanik? Esiteks - tegu ei ole inimesega. Omanik on koer, täpsemalt Saksa lambakoer nimega Gunther. Veelgi täpsemalt Gunther VI. See ilus kinnisvaraobjekt on vaid osa Guntheri varast - tema väärtus on hinnanguliselt 500 miljonit dollarit.