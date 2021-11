Mis toimub üüriturul? Üürnike poole kaldu olnud turg pöördub tagasi tasakaalu poole

Üürihindade tõusuootuses on üürnikel mõistlik sõlmida tähtajalised üürilepingud ja nii pikemaks perioodiks üürihind fikseerida. Üürileandjatel tasub ühe üürilepingu lõppemisel uurida, kas sama korter on järgmisele üürnikule võimalik kallima hinnaga välja anda.

Tallinna üürikorterite pakkumine on vähenenud kõikides linnaosades ja kõikide toalisusega korterite lõikes. Üüripakkumiste arvu vähenemise taga on esmalt üürituru sügisene kõrghooaeg. Teisalt on tugeva tööjõuturu ja majanduskasvu najal Tallinna ajutiselt languses olnud elanike arv hakanud taas kasvama. See on suurendanud nõudlust üürikorterite järele. Üürituru käibed on kõrged - pakkumisse tulevad üürikorterid leiavad üürnikud loetud päevadega.