VIDEO | Eesti peegelmajatootja tuntud USA tõsielusarjas

ÖÖD Grupp on vendade Andreas ja Jaan Tiiki poolt 2016. aastal asutatud ettevõte, mis tegeleb kõrgekvaliteediliste peegelmajade tootmisega. Eraldiseisvana üksusena on looduses paiknevate peegelmajadega hotelliteenuse pakkumine. Funderbeamis on parasjagu ettevõte kogumas investoritelt raha. ÖÖD Grupp plaanib kaasata 1,71 miljonit eurot, et laiendada oma äritegevust üle maailma.