Tallinna trammihankes osales kolm pakkujat

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš selgitas, et hankes osaleb kolm pakkujat - trammitootjad CAF, PESA ja Škoda. „Trammihanke võitja peab olema valmis tarnima Tallinnasse 23 uut trammi. Parim pakkumise selgub lähikuul, kui kõik hankepakkumused on põhjalikult läbi vaadatud ning hanketingimuste ja hindamiskriteeriumite algusel pingeritta seatud," sõnas Boroditš.

Juhatuse esimees nentis, et kuigi koroonaaegne olukord mõjutas trammihanke läbiviimist, sest trammitootjatel oli varasemast keerulisem saada oma allhankijatelt pakkumise koostamiseks vajalikku infot ning seetõttu trammihange venis, siis tänaseks on kahe-etapilises hankes edukalt pakkumised esitatud. „TLT loodab eduka hankelepingu allkirjastada 2022. aasta. esimeses pooles, sellele eelnevad läbirääkimised," nentis Boroditš.

Täna kuulub pealinna trammiparki 64 trammi, mis kõik sõidavad 100% roheelektril. Uute trammide hankimise eesmärk on tõsta veelgi pealinna ühistranspordi teenuse kvaliteeti, suurendada sõidukiparki ning seeläbi laiendada ka trammide teenuse ulatust.

„Kuigi uusi trammiliine saaks põhimõtteliselt avada ka olemasoleva sõidukipargiga, siis uued trammid tagavad jätkusuutlikkuse ja muudavad pealinna kergrööbastranspordi võimalusi paremaks. Eelnevatel aastatel on Tallinnasse hangitud 20 uut trammi ning renoveeritud või ümber ehitatud KT4 ja KT6 tüüpi tramme ehk moderniseeritud nende elektrisüsteeme, et tagada trammitranspordi optimaalsem ülalpidamine ning keskkonnasõbralikkus," rõhutas Boroditš.

Ta nentis, et kui pealinnas on kaasaegne, keskkonnasõbralik ning lihtsasti ligipääsetav ühistranspordi teenus, siis aitab see hoida nii linnakeskkonda puhtamana kui ka mõjutab sõitjate arvu järkjärgulist kasvu.