Tulevik on kohal: Eestisse luuakse Põhja-Euroopa esimene kaugtööküla

WIP kaasasutaja ja juht Hardi Kinnas: „Tänaseks on selge, et töötamine on viimase paari aastaga pöördumatult muutunud ning tööd seostatakse nüüd üha vähem koha ning aina rohkem tulemustega. Üheksast viieni kontor on eilne päev ja töötajate ootus vabadusele teha oma tööd igal ajal ja igal pool on oluliselt suurenenud. Kaugtöötamiskeskused Euroopa suurlinnades on peagi saamas reaalsuseks ning avatud kaugtööküla Tallinnas on esimene samm selles suunas, et väikesest ja innovaatilisest Eestist saaks kaugtöötamise üks teerajatest maailmas."