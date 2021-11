OTSEÜLEKANNE | Ehitusvaldkonna konverentsil seatakse luubi alla ehitusharidus ning antakse üle aastaauhinnad

Konverentsi peaesineja on Frankfurdis tegutsev eksperimenteeriv kutseline arhitekt ja Stuttgardi Ülikooli professor Achim Menges. Diskussiooni laskuvad ka Eesti ehitus- ja arhitektuurimaastikul tegutsevad eksperdid, kes arutlevad, millisest ehitatud keskkonnast me unistame ning kuidas luua pinnas, et noored arhitektid, insenerid, ehitajad, tellijad ja ettevõtjad need unistused ka täide saaksid viia.