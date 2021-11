5 NIPPI | Kuidas "Mustal reedel" krediitkaardi eeliseid enda huvides ära kasutada?

Kontrollides regulaarselt oma krediitkaardi konto väljavõtet, saad parema ülevaate oma kulutustest ning vältida liiga suuri väljaminekuid. Sind aitab, kui kaalud enne ostu sooritamist hoolikalt, kui vajalik ostukorvis olev toode või teenus Sinu jaoks on ning millist lisaväärtust see annab. Mõtle keskkonnasäästlikult ja tarbi targalt! Lisaks ära kuluta rohkem, kui jõuad tagasi maksta. Ole hoopis nutikas ja tee kindlaks oma krediitkaardi limiidi tagasimaksmise tähtaeg ning püüa sellest kinni pidada, et sa ei peaks kasutatud summa pealt intresse maksma. Tagasimakset krediitkaardile saad teha mugavalt oma internetipangas või pangaäpi kaudu.

Kui maksad ostude eest krediitkaardiga, ei tähenda see, et pead kohe ka kasutatud summalt intresse maksma. Kasutatud krediidilimiidi intressivaba periood on 30-40 päeva sõltuvalt krediitkaardist. Seetõttu on oluline valida just sulle sobiv kaart ja krediidilimiit, mille puhul oled kindel, et suudad intressivaba perioodi lõppemisel kasutatud summa tagasi maksta või tead arvestada lisakulutustega.