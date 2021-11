Eestlased sisenevad eripäraste peegelmajade hotellidega Skandinaaviasse ja laiendavad ärimudelit

Andreas Tiik, kes asutas ettevõtte 2016. aastal koos oma venna Jaak Tiigiga, tõdeb, et uued trendid, mõtteviisi muutused ning koroonapandeemia aastad on nende edukust kõvasti kiirendanud. "Meie ÖÖD kontseptsioon, mis eristub traditsioonilisest hotellindusest, oli mõned aastad tagasi omamoodi ajast ees," sõnab Tiik. "Täna näeme selget trendi, et inimesed otsivad rohelise mõtteviisiga ja looduskeskseid turismikogemusi ning linnainimesed ihkavad kärarikkast ümbruskonnast maale. Y- ja Z-põlvkondade jaoks on jätkusuutlikkus, minimalism ja lihtsus võtmetegurid tarbimis- või ostuotsuste tegemisel."

ÖÖD peegelmajad on läbimõeldud disainiga väikesed majakesed, mis sobivad nii majutuspaigaks, kontoriks kui ka saunaks. Nende valmistamisel kasutatakse kvaliteetseid materjale ja peegeldavat välisfassaadi, et see kõlaks kokku keskkonnaga, kuhu see lõpuks paigutatakse. ÖÖD majad valmistatakse tehases ja seejärel transporditakse soovitud asukohta. Peegelmaju võib leida neljas maailmajaos ja 21 riigis üle maailma, sh eksootilises Ghana rannas, põhjamaise Islandi vulkaanilisel maastikul ning koduses Eesti metsas.

Peegelmaju müüakse võtmed kätte toodetena eraomanikele, kuid nüüd on kasutusse võetud ka partnerluse ja frantsiisimudeli formaadid. Partnerlusmudeli puhul annab ÖÖD oma peegelmaja maaomaniku ja majutusettevõtja käsutusse, kes rendib seda lühiajaliselt välja turistidele ning tulu jaotatakse kokkuleppeliselt. Kui majutusettevõte toimetab frantsiisimudeliga, siis frantsiisitasu eest toetab ÖÖD keskse turunduse ja brändinguga.

Kapitali kaasamine Funderbeamis