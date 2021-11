Luksusautode edasimüüjad on hoos: Eesti ärimees ostab 300 000-eurose Ferrari kohe välja

"Hästi on läinud!" pahvatas aktsiaseltsi Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu. "Porsche seis on 154, Bentleysid on müüdud 16, Lamborghinisid aga 24," ladus ta ette 2021. aasta esimese kümne kuu müügitulemused. "See on meil üsna eelarvekohane arv," märkis Pärnpuu ning tõdes, et autotootjaid ahistav kiibikriis jätab oma jälje. "Praegu on ka nii, et kõik autod, mis kätte saame, müüme kohe maha ka."