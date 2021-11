Mõned nipid, kuidas jõulukuul plussi jääda!

Kuigi see on igal aastal nii, võivad ette planeerimata suured väljaminekud tähendada auku rahakotis nii nimetatud kui ka vahel neile järgnevatel kuudel, kui edasilükatud kohustused laenude näol samuti maksmist tahavad. Kuidas teha nii, et jõulud oleksid tõepoolest rõõmsad ning neid ei varjutaks stress toimetuleku ja järjest kuhjuvate kohustuste ees?

1) Mõtle läbi, kellele täpselt soovid kingituse teha. Tõeliselt vajalik ese, mis kingituse saaja soovitud, jääb meelde ning selle kasutegur on suurem, kui see tõesti kasutusse võetakse. Kingitust vaid linnukese kirjasaamise nimel tehes on päris suur tõenäosus, et rõõm kestab vaid paberi ära rebimise jagu ja edasi tuleb peavalu, kuhu need vidinad ilma kinkijat riivamata küll panna. Pigem võiks kingitusi olla vähem ning täiskasvanute ringis saab edukalt selliseid kokkuleppeid teha.

2) Eelista elamusi, mitte asju. Seintel ronivate puldiga juhitavate ämblike asemel on palju etem kinkida lastele loomaaiakülastust koos jäätisesöömisega - nii jääb ootus toreda elamuse ees, kingitud ühine aeg on tähenduslikum ning see on ka rahakotile soodsam.

3) Valmista jõulukingid ise! Isekootud sall on palju soojem, sest oled sinna sisse pannud lisaks lõngale ja kulutatud ajale ka häid mõtteid ja hingesoojust sõbrale, kellele salli kudusid. Lisaks pole kellelgi teisel täpselt samasugust salli! Kui ise ikka üldse ei oska - siis vaata Eesti väiketootjate poole, nende jaoks oleks jõulukink seegi, kui keegi nende toodangut kingikotti panemise eesmärgil ostab!

4) Valmista jõulukingid köögis. Isetehtud piparkoogid on kindlasti tervislikumad, lisaks annab eespool mainitud hingesoojus ja armastus neile mõnusa vürtsise nüansi. Ka isetehtud hoidised, müsli, küpsised, veinid, koduõlu on palju isiklikumad tänulikkuse väljendused kui supermarketist viimasel sekundil kaasahaaratud kommikarp.