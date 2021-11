Riik toetab merendussektorit järgmisel aastal plaanitust rohkem

„2020. aasta kevadel lõppes äkitselt reisijatevedu ning vähenes kaubavedu reisilaevadega, mistõttu langesid laevandusettevõtjate käibed 85-90%. Sellisest löögist taastumine võtab aega ning turuolukord on kaugel tavapärasest. Mul on hea meel, et leidsime Rahanduskomisjonis võimalused toetustega uuel aastal jätkata samas mahus jätkata, et mereriigina konkurentsis püsida ning järk-järgult kriisist väljuda," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.