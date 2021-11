Sümbolpilt, kaubandus Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Ühest küljest on mul muidugi hea meel, et inimesed saavad asju soodsa hinnaga. Teisest küljest peab tõdema, et paljud Eesti väikeettevõtjad ei suuda nende kampaaniatega kaasa joosta ja siis on nii mõnedki kliendid nördinud.