Autoettevõtete Liit ja bussifirmad pöördusid riigi poole täiendavaks palgatoetuseks

Autoettevõtete Liit (edaspidi AEL) koos liitu mitte kuuluvate teiste suurte vedajatega on tõsiselt mures, et koroonaviiruse levik ja sellega kaasnevad piirangud on vahetult ja tugevalt mõjutanud kommertsliini- ja juhuveo bussinduse sektorit (ÜTS § 4 lg 4 ja § 5). Kui avaliku liiniveo korraldamisel on vedajatele läbi avaliku teenindamise lepingute tagatud veoteenuse osutamiseks tarvilik stabiilne rahavoog, siis piletitulul põhinevas kommertsliinveo ja juhuveo valdkonnas on nõudluse oluline vähenemine ja kütusehindade hüppeline tõus toonud kaasa olukorra, kus bussiettevõtted on olukorra stabiliseerumise ootuses tegutsenud viimase pooleteise aasta jooksul kahjumit kumuleerides. Kommertsliini- ja juhuveo nõudlus on taastunud kriisieelse tasemega võrreldes kordades väiksemas mahus ning kolmanda koroonalaine valguses on turuolukord kiiresti veelgi halvenenud.