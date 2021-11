FOTOD | Rehvivahetuse ABC: kuidas kriitiliselt oma talverehvide seisukorda hinnata?

Kõige rohkem on talverehvide seisundi hindamisel räägitud mustrisügavusest, Eestis on kohustuslik vähemalt 3 mm sügav rehvimuster. Tegelikkuses tuleks võimalusel rehvid välja vahetada varem, sest kolme millimeetrise mustriga rehvid ei taga enam sellist turvalisust, nagu uued. Mustjatse soovitab uute talverehvide peale hakata mõtlema siis, kui mustri jääksügavus on 4-5 millimeetrit.

„Kui rehvi lamell on ära kulunud, siis täituvad lamellivahed lumel sõites kiirelt põhjani ning sisuliselt muutub rehv libedaks ja sellega on ohtlik liigelda. Kriitiliselt tuleks hinnata lamellide sügavust kogu rehvil. Kui äärtes võib muster veel enam-vähem korralik olla, siis kui rehvi keskelt ehk teega kokkupuutekohast on muster õhuke või ebaühtlane, tasub kindlalt võtta uued rehvid," selgitas Mustjatse.

FOTO 1: Selle naastrehvi keskkoha muster on juba ebapiisav, et keerulistes teeoludes piisavat turvalisust tagada.

Teine oluline faktor on Mustjatse sõnul rehvi vanus. Kui talverehv on juba 4-5 aastat vana, on selle segu muutunud ajaga jäigemaks, mis ei taga teekattel enam piisavat haaret. Kuigi mustrit võib olla sel rehvil veel palju, on selle sõiduomadused tuntavalt halvemad kui värskel rehvil. Rehvide vanuse saab teada nii, kui vaadata rehvilt neljakohalist DOT numbrit, kus esimesed kaks näitavad nädalat ja teised kaks aastat, millal rehv on toodetud.

FOTO 2: See konkreetne rehv on toodetud 2017. aasta 27. nädalal.

Mustjastse sõnul on üks enam levinud vigu see, et inimesed kipuvad oma auto rehvide seisukorda üle hindama. Samas sõltub kogu auto teel püsimine just rehvist ning siin ei tohiks järeleandmisi teha. Mustri sügavust saab koduste vahenditega lihtsalt mõõta näiteks kaheeurose mündiga, mille hõbedast serv on 3,5 mm laiune.

Kui münt torgata lamellide vahele ning hõbedane äär jääb näha, on muster juba nõuete piiri peal. Ent sama hoolikalt tuleks jälgida rehvi kulumist igalt poolt, sest ebaühtlane kulumine viitab vigadele sillas või valele rehvirõhule.