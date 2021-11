India plaanib keelustada kõik krüptovaluutad, tehes vaid mõned erandid

India valitsus teatas teisipäeva õhtul, et nad kavandavad seadust, mis lubaks riigis kaubelda vaid teatud krüptovaluutadega. Plaanitav seaduseelnõu looks ka hõlbustava raamistiku riigi enda ametliku digitaalse valuuta loomiseks.

India seadusandjad on juba mitu kuud arutanud krüptovaluutaga kauplemise riskide üle ning kaalunud ka keskvalitsuse soovitatud riikliku digitaalse valuuta katsetamist. India peaminister Narendra Modi ning mitmed valdkonna esindajad on viimastel kuudel korraldanud arvukaid kohtumisi, et arutada krüptoraha ruumi ja hiljutiste arengute üle.