Mõjukad finantsnutikuse suurendajad aitavad eestlastel tarku otsuseid teha

Rahatarkusest – teadmistest ja oskustest, mille abil teha rahaasjades tarku valikuid – on hakatud järjest rohkem rääkima. Teema eestkõnelejad korraldavad koolitusi, käivad rääkimas taskuhäälingusaadetes, jagavad infot foorumites, blogides ja sotsiaalmeedia kontodel. Teema aktuaalsust on kindlasti mõjutanud ka pensionireform ja palkade suurenemine, tänu millele on inimestel käes rohkem vaba raha. Kõike seda ilmestab hästi väärtpaberikontode arvu kasv, mis sügiskuudel on olnud eriti kiire.Palju on räägitud sellest, et rahatarkust peaks juba koolis õpetama, et täiskasvanuna osataks teha finantsiliselt tarku valikuid. Sügisel jõudis tele-eetrisse Eesti esimene rahatarkuseteemaline saade „Rahamaraton”, mis jagas vaatajatele praktilisi teadmisi. Üha rohkem räägitakse ka finantsvabadusest, mille poole püüelda.