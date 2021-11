Purunenud torustik, katkine katus ja tulekahju - kas pöörduda kodukindlustuse või korteriühistu poole?

Statistikaameti andmetel elab 2020. aasta seisuga kortermajades 57,8% Eesti elanikest. Seesami varakindlustuse tootejuht Sandra Smirnova selgitab, et kui eramaja omanikel on reeglina selge, kuhu õnnetusjuhtumite korral pöörduda, siis korteriomanike jaoks võib vastutusala olla ebaselgem. "Juhul, kui tegu on kõigi majaomanike kaasomandit puudutava kahjuga, peavad selle eest ka kõik solidaarselt vastutama," sõnab ta.

"Veekahjude puhul on number üks prioriteet probleemile kiiresti jälile saada. Esimese asjana tuleks pöörduda korteriühistu esindaja poole ja sulgeda püstakus vesi, lisaks on enamikus korteriühistutes sellisteks puhkudeks olemas kindlad avariikontaktid, kes aitavad tekkinud kahju allika võimalikult kiiresti likvideerida. Kindlasti tasuks esimesel võimalusel anda märku ka oma kindlustusandjale, kes oskab nõu anda, kuidas edasi toimetada. Kui inimesel on lisaks kodukindlustusele ka Koduabi teenuse kasutamise võimalus, siis neilt saab abi nii kahjujuhtumi ärahoidmiseks kui ka kahju piiramiseks õnnetusjuhtumi korral," selgitab ta. Smirnova sõnul paistab eriti just torustikulekete puhul silma, et korteriomanikud peavad seda kodukindlustuse mureks, kuid enamasti puudutab kahju püstakuid ja üldtorusid, mis kuuluvad majaelanikele ühiselt, mispärast on veekahjudest alati mõistlik märku anda ka oma korteriühistu esindajale.