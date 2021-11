Uute autode müük Eestis kasvab: 10 kuuga müüdi rohkem autosid kui terve 2020. aastaga

„2020. aastal müüdi Eestis 19,2 tuhat uut autot. Ja selle aasta 10 kuuga - peaaegu 20 tuhat," ütleb Artem Umanets RIA.com.Marketplaces'ist. „Kui eelmisel aastal oli müügilangus 29%, siis nüüd näeme ligi 26% kasvu. See viitab sellele, et turg on sisenemas COVIDi-eelsetele positsioonidele ja kogub kiiresti hoogu. Kuigi väärib märkimist, et uue COVIDi laine tõttu langes müük oktoobris peaaegu kõikides Euroopa riikides."