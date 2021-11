FOTOD | Vaata, milline hakkab välja nägema Viimsi uus vabaõhumuuseum

„Võistluse korraldajaid ning žürii liikmeid rõõmustas võistlusele laekunud tööde arv ja mitmekesisus. Meil oli hea meel, et Viimsi vabaõhumuuseumi keeruline muinsuskaitseline kontekst ning võistlusülesanne kõnetasid arhitekte piisavalt, nii et nad panustasid aega viimsilaste jaoks nii olulisele kohale ruumilise visiooni pakkumiseks," ütles SA Rannarahva Muuseum juhataja ja žürii esimees Janek Šafranovski.

Võistlustöö „Muu" on žürii hinnangul selge ruumilise lahenduse ja struktuuriga töö, millel on samal ajal piisavalt paindlikkust, et vajadusel tööd edasise projekteerimise käigus parendada kontseptsiooni muutmata. Külastushoone paigutamine Kingu talu ja maantee vahele kaitseb taluhoovi heli ja visuaalse müra eest, hoone kuju ja viimistlus suhtub vabaõhumuuseumi hoonestikku austusega.