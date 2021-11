SHARPMINDER | Maailma rahanduspoliitika ehk Mitu "valget elevanti" portselanipoes

Alustame seda lugu termini selgitusega. Majandusteemalises ajakirjanduses kohtab sõna 'tapering' üha rohkem. See tähendab keskpankade ja majandusinimeste kõnepruugis seda, et keskpangad hakkavad järk-järgult vähendama rahapakkumist ja vähendavad riigi võlakirjade kokkuostuprogramme, mida inglise keeles on hakatud nimetama 'Quantitative easing (QE)'. Kokkuvõttes peaks selline tegevus tasapisi koomale tõmbama keskpankade bilansse, mis COVID-kriisis on paisunud astronoomilisteks. Sõna-sõnalises tõlkes tähendab 'tapering' järk-järgulist ja korrapärast millegi vähendamist (näiteks söömisharjumised jms.), makromajanduses aga rahapoliitika normaliseerimist.

Ei tahaks ühte lugu metafooridega üle puistata, aga QE kõrval on portselanipoodi end samal ajal sisse pressinud ka terve hulk teisi 'valgeid elevante' (loe termini kohta siit ). Lühidalt seletades on 'valge elevant' mingi projekt või algatus, mis on väga kallis ega õigusta oma ülalpidamise hinda ja mida seetõttu on raske ka müüa või teisele soovijale üle anda.

Vaataks neid 'valgeid elevante' lähemalt. Esiteks COVID. COVID pole veel uksest välja pukseeritud, Austria läheb täielikku lock-down'i, uute nakatumiste arv on kiirelt kasvamas ka Hollandis, Belgias, Saksamaal ja mujalgi, kus vaktsineerimise suhtarvud on suhteliselt kõrged. Siiski on lootust, et see 'valge elevant' on võimalik portselanipoest kas päris välja saada või lihtsalt aja jooksul temast õhk tasapisi välja lasta - järjepidev vaktsineerimine ja üha uute ravimite turuletulek annavad selleks lootust. Arvatakse, et inimkond elaks selle haigusega nagu iga teisega. On vaktsiinid, on ravi, aga see ei tähenda, et kõik on kaitstud. Surdi varem ja surrakse ka edaspidi, aga kaoks kriitiline fataalsus tervishoiusüsteemile ja laastav mõju majandustele.