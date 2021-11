Euroopa majandus hakkab pärast taastumist kasvama, kuid peab samal ajal rinda pistma uute vastutuultega

Tänaseks on komisjon kinnitanud 22 riigi taaste- ja vastupidavuskavad ning nõukogu on kõik need heaks kiitnud. See tähendab, et alates 2021. aasta augustist on 17 liikmesriigi käsutusse eelmaksetena antud 52,3 miljardit eurot. Nõukogus seni heaks kiidetud kavade kogusumma on 291 miljardit eurot toetustena ja 154 miljardit eurot laenudena. Nüüd tuleb keskenduda taastekavade rakendamisele liikmesriikides.