Riigiga sõlmitud lepingutega võib tekkida probleeme. Kas lepitus riigihanke vaidluses on võimalik või võimatu?

Olgu põhjuseks üks või teine, on näha, et hankelepingu täitmise ja selle muutmise küsimuses venivad osapoolte vahelised vaidlused ja arutelud tarbetult pikaks ning päädivad vahest ka kohtuuste vahel. Peale selle, et see on kulukas ettevõtjatele, kes muudatusi sooviksid teha, on need aja- ja ressursikulukad ka hankijale.