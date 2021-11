Ekspert: kinnisvara hinnakasv on pannud inimesi vaatama probleemse kinnisvara suunas

Ehitushinnad on viimase aasta jooksul märgatavalt kasvanud, mis on omakorda sundinud arendajaid tõstma uute korterite pakkumishindu. Tänu tugevale nõudlusele on sisuliselt kõik müüki tulnud korterid ka uue omaniku leidnud ja pakkumises olevate korterite hulk on langenud väga madalale tasemele. Vähenenud pakkumine soodustab aga omakorda hindade tõusu.

Nii uute kui ka vanemate korterite hinnad on kasvanud sedavõrd, et väiksema maksejõuga ostjad on hakanud vaatama pindasid, millel esineb juriidilisi probleeme ja on seetõttu ka odavamad. Seda öeldes, soovime juhtida ostuhuviliste tähelepanu asjaolule, et ostetava vara dokumentatsioon peab olema korras, sest vastasel juhul võib sellega kaasneda probleeme, mida on väga keeruline lahendada. Korteril, millel puudub kasutusluba või on mõni muu oluline kooskõlastus, on hiljem soovi korral ka oluliselt keerulisem müüa.

Uutest korterelamutest

2021. aasta juulis ja augustis oli märgata müükide vähenemist, kuid septembris müügitempo kiirenes selgelt ning oli sarnane kevadkuudele, mil turul tehti väga palju ostuotsuseid. Kolmanda kvartali kokkuvõttes oli müügitempo madalam kui aasta esimeses kahes kvartalis (Q1 vastavalt ca 1800 ühikut, Q2 ca 1350 ühikut ning Q3 ca 1150 ühikut). Pakkumiste arv on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele (viimati oldi sellisel tasemel 2015. aastal).

Nõudlus püsib tugev, samal ajal on puudu pakutavatest uutest korteritest. Eriti selgelt on seda märgata näiteks Tallinna suurima elanike arvuga Lasnamäe linnaosas, kus viimastel aastatel on keskmiselt olnud pakkumisel ca 300-500 uut korterit, kuid hetkel on Lasnamäel müügis ca 60 uut korterit. Võrreldes varasemate perioodidega on pakkumine ka oluliselt väiksem Kesklinnas. Linnaosadest suure pakkumisega paistab ainukesena silma Haabersti, kus on 2021 kolmanda kvartali seisuga müügil ca 650 uut korterit (vs varasemate aastate 300 - 450 ühikut).