Põhja prefektuuri prefekt kontrollreididest: olen öelnud kolleegidele, et tegu on elude päästmise missiooniga

Kui palju on kolmapäevase seisuga ettevõtteid, mis ei pea piirangutest kinni?



Üksikuid. Iga nädalaga järjest vähem. See tegevus, mida me piirangute jõustudes oleme ette võtnud, annab meile tunnetuse, et tõendeid püütakse järjest rohkem kontrollida. Selle aasta 46. nädalal võis öelda, et ligi 89% toitlustusettevõtteid, keda me jälgisime, kontrollisid tõendit nii, nagu on ette nähtud. Keskeltläbi 11% ei teinud seda korrektselt. Viimase nädala jooksul oleme kontrollinud kogu Eestis 387 ettevõtet ja nendest 41-s polnud asjad korras.



Kas „Ei ole korras” tähendab, et ei skannita ruutkoodi ega küsita ka ID-kaarti?



See on üks neid asjaolusid. „Asjad ei ole korras’’ tähendab seda, et ei kontrollita üldse või ei kontrollita korrektselt.