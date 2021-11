Omniva kutsub inimesi üles pakile aegsasti järele tulema

Omniva Eesti juhi Kristi Undi sõnul sai e-esmaspäevaga ametlikult alguse aastalõpu e-ostlemise kõrghooaeg. „Suured pakimahud on juba kohal ja enne jõule tuleb veel Must Reede ja küberesmaspäev. Omniva täidab juba praegu populaarseid pakiautomaate mitmeid kordi päevas ja seda kõikidel nädalapäevadel, et jõuaksime rohkem pakke klientideni viia. Kutsume inimesi tegema üks väike heategu ja palume võimalusel tulla oma pakile ruttu järele. Nii saavad kõik kaasa aidata, et tellitud kaubad, millest paljud on juba kindlasti jõulukingid, jõuaksid õigeaegselt kohale," rääkis Unt.

Uued pakid liiguvad Omniva sorteerimiskeskusest pakiautomaati ja pakiautomaadist ära mitu korda päevas, mistõttu on senisest veelgi olulisem, et pakkidele tuldaks võimalusel saabumise päeva jooksul järgi. Omniva statistika näitab, et keskmiselt võetakse Eestis ladustamise ehk pakiautomaati jõudmise päeval esimese nelja tunni jooksul välja 25% pakkidest, terve esimese päeva jooksul võetakse välja 68% ja järgmisel päeval veel 18% pakkidest. „Iga päeva arvelt, mil üks pakk klienti ootab, saaksime järgmiste klientideni toimetada juba kaks uut pakki," lisas Unt.

Omnival on Eestis üle 250 pakiautomaadi ning detsembris laieneb pakiautomaadivõrgustik üheteistkümnes maakonnas. Omniva pakiautomaadid on ligipääsetavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata, need asuvad õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise risk on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastataks regulaarselt, kuid automaati saab kasutada ka ilma ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutumata: Omniva pakiautomaadi ekraan toimib ka kinnastega ning kõikides automaatides saab tasuda kontaktivaba viipemakset.