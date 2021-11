Kohtuasi võib paljastada tuntud krüptovääringu tegeliku looja

Kui uskuda David Kleinmani perekonda, siis 2008. aasta alguses otsis Craig Wright abi David Kleinmanilt bitcoini koodi kirjutamise juures ning seejärel üheksaleheküljelise ülevaate koostamisel. Kahekesi käivitati ka 2009. aasta jaanuaris bitcoin ise. 2011. aastal liitus David Kleinman Florida ettevõtte W&K Info Defense Research LLCga. Kleinmani perekonna sõnul on tegemist äriga, kus Craig Wright ja David Kleinman kaevandasid koos umbes üks miljon bitcoini Satoshi Nakamoto nime all.

Kleinman vs Wright vs Nakamoto

Satoshi geniaalne samm kogu asja juures on bitcoini sisseehitatud põhimõte, et selle kui ressursi arv on piiratud. Ainult kakskümmend üks miljonit bitcoini üldsegi eksisteerib, millest avalikkus saab enese jaoks kaevandada kakskümmend miljonit. Miks just selline suurusjärk?

Kõige põnevam osa loost on see, et David ja Craig on kohtumaterjalide järgi Bitcoini looja, kes varjub pseudonüümi „Satoshi Nakamoto" taha. Kohtuhagi alusel kontrollib Craig Wright Satoshi Nakamoto 1,1 miljoni suurust bitcoini vara. Seega üritab pere saada kohtu kaudu enda omandusse 50% vastavast varast. 24. novembri seisuga oleks tegemist 55,5 miljardi euro suuruse varaga.

1. aprillil 2013, mõned nädalad pärast David Kleinmani surma, tõusis bitcoini väärtus esimest korda saja dollarini. Põhimõtteliselt pidanuks Davidi surma ajal Satoshi 1,1 miljoni bitcoini väärtus olema umbes üheksakümmend kaheksa miljonit eurot. Seega oli David osa sellest 47,5 miljonit eurot.

David Kleinman suri 26. aprillil 2013 loomulikel põhjustel. Ta oli alates 1995. aastast olnud halvatud ning tema surma põhjustas oletatavasti stafülokoki nakkushaigus.

Kleinman jättis endast maha testamendi. Selles pole sõnagagi mainitud bitcoine. Samuti pole mingeid tõendeid, et tema pere ja sõbrad teadsid tema tegelemisest bitcoiniga. Need on Craig Wrighti advokaatide poolt toodud argumendid, mis peaksid näitama, et Kleinman ei osalenud bitcoini loomises ja kaevandamises. Kui sa kontrollid vara, mille väärtus on 47,5 miljonit eurot, siis kas sa ei mainiks seda oma testamendis? Kas ei mainiks oma sõbrale?

2015. aasta detsembris väitis Wired oma artiklis, kuidas Craig Wright „kas leiutas bitcoini või on suurepärane pettur, kes soovib meid panna uskuma, et ta ongi see inimene." Mõned tunnid pärast Wired'i artikli ilmumist, tormas Craig Wrighti majja ja kontorisse Austraalia Föderaalpolitsei kohaliku Maksuameti egiidi all. Teisalt ilmutas Gizmodo eraldiseisva artikli, mis väitis, et oldi saadud tõend häkkerilt, kes murdis sisse Craig Wrighti emaili kontole. Selles leidus infot, et Wright ja Kleinman kasutasid koos Satoshi Nakamoto pesudonüümi.

2016. aasta maikuus tunnistas Craig Wright avalikuses esimesena, et on bitcoini looja. 2019. aastal registreeris esialgse bitcoini tehnoloogiat kirjeldava lühiülevaate ning bitcoini koodi 0.1-versioon USA autoriõiguste büroos. Viimstel aastatel on Wright tegelenud inimeste kohtusse kaevamisega, kes väidavad, et ta on petis või nimetavad end ise bitcoini loojaks. Hiljuti kaebas Wright autoriõiguste rikkumise tõttu kohtusse internetilehekülje, mis oli lühiülevaate kättesaadavaks teinud.

Lihtne lahedus kogu asjale

Kui mitte keskenduda kohtuasjale endale, siis on Craig Wrightil lihtne tõestada, et ta on bitcoini looja. Selle jaoks tuleb tal vaid Satoshi bitcoini rahakotist annetada üks vääring heategevuseks. See näitaks, et ta on juba üle kümnendi 1,1 miljoni bitcoini tegelik omanik. Kui Kleinman kohtus võidab ning Wright ka sellist kogust bitcoine omab, siis tuleb tal oma endisele partnerile üle anda umbes kahekümne kaheksa miljardi euro väärtuses bitcoine.