Rootsis saab alates homsest kinos käia poole odavamalt. Kas Eesti võiks sama teha?

Alates sellest reedest käivitavad rootslased projekti, millega pakutakse kinode liikmetele pileteid poole hinnaga. Sarnane pass on näiteks Taanis olnud juba kasutusel enam kui kakskümmend aastat, vahendab Helsingin Sanomat.

Passi idee on lihtne ja hind külastajatele atraktiivne. Pärast 149 rootsi krooni (umbes 15 euro) suuruse liikmemaksu tasumist saab püsiklient vaadata hooaja jooksul kümme filmi poole hinnaga. See on umbes üks film kuus.

Stockholmis on kinopiletite hinnad vägagi krõbedad, seega rõõmustab sooduspassi kasutuselevõtt paljusid. Näiteks Stockholmi suures Filmstadeni kinos võib maksta praegu kinopilet kuni 318 Rootsi krooni (umbes 31 eurot).

Sooduspassi alla sobituvad filmid valitakse välja uute filmide hulgast ning nende seas peab olema ka vähemalt kaks Rootsi enda filmi.

Esimene film, mis kvalifitseerub soodustuse alla, on Ridley Scotti uus teos "House of Gucci". Hiljem linastuvad sellised filmid nagu "Spencer", mis räägib printsess Diana ja prints Charlesi abielu viimastest hetkedest ja Pedro Almodóvari "Madres paralelas", mille eest Penélope Cruz võitis Veneetsia filmifestivalil auhinna peaosatäitja rolli eest.

Projekti on Rootsis juba aastaid kavandatud, kuid alles koroonapandeemia pani tööstusharu mõistma, et ainult see võib tuua publiku taas kinodesse. Sooduspassi kasutuselevõttu toetab ka Rootsi Filmi Instituut.

Eesmärk on suurendada kinokülastajate arvu kahe miljoni võrra. Rootsis oli kinoskäijate arv juba enne pandeemiat langenud, seega raskendas koroonaolukord tööstuse raskusi veelgi.

"Meie eesmärk on massid taas kinno tuua. Teiseks muidugi ka see, et inimesed tutvuksid heade filmidega," ütles Rootsi Filmilevijate Liidu (Sveriges Filmuthyrarföreningen) asepresident Pia Grünler.

Ka Eesti kinod on suures hädas külajastate arvuga. Kas Eesti võiks Rootsist ja Taanist eeskuju võtta ning sel viisil inimesed taas kinodesse meelitada?