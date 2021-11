Pensioniraha aitas. Ehitusmaht püstitas kolmandas kvartalis rekordi

Kuigi ehituslube on eluruumide arvu poolest kolmandas kvartalis väljastatud aastatagusest 24% vähem, on selle taga baasefekt, kuna aasta tagasi samal ajal oli ehituslubade arv kvartaliarvestuses viimase 15 aasta kõrgemaid. Selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes on ehituslubade arv aastatagusest 7% madalam, kuid kõrvutades lubade arvu 2019. aasta kolme kvartaliga, on see 13% kõrgem. Seega püsib lootus, et juba lähiajal on planeeritavad arendused turule tulemas ning leevendavad, vähemalt osaliselt, eluasemeturul tekkinud puudujääki.