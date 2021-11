3 põhjust, miks investeerida just võlakirjadesse

Ots soovitab võlakirjadesse investeerimisel hoolikalt mõelda, millisele ettevõttele enda raha laenata soovitakse. „Ei tasu vaadata ainult intressimäära, vaid uurida täpselt järele, mis ettevõttega on tegemist: kas ettevõte on turul kindla positsiooniga või alles alustav, millises tegevusvaldkonnas tegutseb ja mis on selle valdkonna trendid. Kindlasti peab väga hoolikalt endale selgeks tegema ka võlakirja täpsed tingimused," kirjeldas Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Nasdaq Tallinna börsi juht lisas, et igal investoril tasub omada hajutatud portfelli, kus on erinevaid väärtpabereid ehk investeeringuid nii aktsiatesse, võlakirjadesse ja fondidesse kui ka muudesse varaklassidesse.

Inbanki tegevjuhi ja juhatuse esimehe sõnul on võlakirjadel alati lunastamistähtaeg, kuid sealjuures on ettevõttel õigus võlakirju enne tähtaega tagasi osta. „Sellisel juhul võib tekkida võimalus, et näiteks 10-aastase lunastamistähtajaga võlakirjad ostetakse tagasi juba viie aasta möödudes, mis tähendab, et sel juhul saab investor investeeritud raha varem tagasi. Kui võlakirjad on noteeritud Tallinna börsil, siis on investoril lisaks võimalus ka soetatud võlakirjad igal ajahetkel müüki panna ja saadud kapital uuteks investeeringuteks vabastada," lausus Põldoja.