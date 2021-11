Libakõnede eest, kus esitletakse end erinevate asutuste, eriti pankade töötajatena, hoiatatakse inimesi pidevalt. Samuti rõhutatakse, et ükski asutus ei küsi inimestel telefoniteel paroole ega muid andmeid ning neid ei tohiks mingil juhul jagada. Siiski satuvad inimesed telefoni teel pettuste ohvriteks ning oma andmeid jagades kaotavad suuri summasid. Viimaste nädalate jooksul on teatatud politseile kuuest juhtumist, kus inimestelt on petetud välja tuhandeid eurosid.